Francia: anno 'storico' per sequestro stupefacenti

(ANSA) - PARIGI, 01 MAR - Le autorità francesi hanno sequestrato 156,7 tonnellate di droga nel 2022, un livello definito 'storico', secondo quanto annunciato dal ministro dell'Interno, Gérald Darmanin. "La lotta contro il traffico di droga è più che mai la madre di tutte le battaglie", ha dichiarato Darmanin in occasione di una conferenza stampa congiunta con i colleghi responsabili di Giustizia e Conti Pubblici, Eric Dupond-Moretti e Gabriel Attal. Nel dettaglio, in Francia, sono state sequestrate 128 tonnellate di cannabis (+15% rispetto all'anno scorso), 27 tonnellate di cocaina (+5%), di cui 55% provenienti dalle Antille francesi. "Bisogna evitare che questo tsunami bianco raggiunga le nostre coste", ha detto Attal, annunciando un sequestro "storico", di 1,19 tonnellate di cocaina intercettate nel porto di Le Havre, a metà febbraio. Infine, 1,4 tonnellate di eroina (+8%) e 273 kg di droghe sintetiche (+21%) sono state sequestrate in Francia nel 2022. (ANSA).