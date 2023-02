Usa ribadiscono,preoccupati che Cina fornisca armi a Mosca

(ANSA) - WASHINGTON, 28 FEB - "Siamo preoccupati che la Cina stia considerando di inviare armi alla Russia". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price, in un briefing con la stampa ribadendo tuttavia la convinzione di Washington che questo non sia anacora avvenuta. "Pechino ha tuttavia fornito altre forme di aiuto a Mosca nella sua guerra contro l'Ucraina ed non è stata un attore trasparente", ha sottolineato. (ANSA).