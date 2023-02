Usa chiedono al Messico l'estradizione del figlio di El Chapo

(ANSA) - NEW YORK, 27 FEB - Gli Stati Uniti chiedono al Messico l'estradizione del figlio di El Chapo. Ovidio Guzman è stato arrestato agli inizi di gennaio in una maxi operazione costata la vita a 10 militari. Gli Usa lo accusano di essere uno dei leader del cartello di Sinaloa, ruolo ereditato dal padre ora in carcere. (ANSA).