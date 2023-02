Spagna: neve, vento e freddo per la tempesta Juliette

Il passaggio sulla Spagna di una forte perturbazione, battezzata 'Juliette', ha provocato intense nevicate, allerte per vento e piogge e temperature particolarmente basse in diverse aree del Paese.

Tra gli eventi meteorologici più sorprendenti delle ultime ore ci sono state nevicate registrate in diversi punti delle isole di Maiorca e Ibiza. A Minorca, invece, il traffico marittimo è stato sospeso per mare particolarmente agitato. L'isola è stata anche colpita da forti raffiche di vento.

La neve è caduta copiosamente anche in diverse aree del nord e del centro della Penisola iberica, come in Navarra o in Castiglia e León.

Juliette ha portato anche temperature particolarmente basse in diverse aree: a Molina de Aragón, località situata tra Madrid e Saragozza sono stati ad esempio registrati -15 gradi, secondo l'Agenzia Statale di Meteorologia. (ANSA).