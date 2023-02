Russia:chiusura temporanea spazio aereo su San Pietroburgo

Resterà chiuso fino alle 13.20 ora di Mosca (le 11.20 in Italia) lo spazio aereo su San Pietroburgo, in Russia, in un raggio di 200 chilometri. Lo ha fatto sapere una fonte vicina all'Agenzia per il trasporto aereo alla Tass.

Poco prima le autorità cittadine avevano annunciato, in una dichiarazione su Telegram, uno stop temporaneo dei voli in arrivo e in partenza all'aeroporto di Pulkovo.

"Vi informiamo dell'introduzione di una restrizione temporanea dello spazio aereo fino alle 10:20 UTC (+3 ore ora di Mosca) nell'area che circonda [l'aeroporto di Pulkovo] entro un raggio di 200 km, a tutte le altitudini. Vi chiediamo di utilizzare rotte di volo alternative e assicurarvi di avere sufficienti riserve di carburante. I motivi della cancellazione dei voli saranno comunicati successivamente", ha detto la fonte alla Tass. (ANSA).