Al via "Filming Italy-Los Angeles", premiato Giannini

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Al via l'ottava edizione di" Filming Italy - Los Angeles" che si tiene da oggi fino al 3 marzo 2023 a Los Angeles, in collaborazione con APA (Associazione Produttori Audiovisivi) e sotto gli auspici del Consolato Generale d'Italia a Los Angeles. Fra gli organizzatori l'Istituto Italiano di Cultura Los Angeles, Filming Italy - Los Angeles" oltre a promuovere l'Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema e l'internazionalizzazione dei prodotti dell'audiovisivo italiani e supporta le relazioni interculturali tra i vari registi, produttori ed artisti. Tra i protagonisti di questa edizione ci sarà Giancarlo Giannini.

Al popolare attore verrà consegnato il Filming Italy Achievement Award la sera del 3 marzo, mentre il 6 marzo avrà luogo la cerimonia di posa della Stella a lui dedicata - la XVI italiana - sulla Walk of Fame di Hollywood. Tra gli altri ospiti del Festival Susanna Nicchiarelli, Matilda De Angelis, Tom Ellis, Tembi Locke, Nina Zilli, Joanne Frogatt, Jimmy Akingbola, Nida Khurshid, Jeremy Piven, Salvatore Esposito, Paolo Genovese, Riccardo Scamarcio e Diane Warren. Numerosi anche i talent coinvolti nelle masterclass, tra cui: Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Antonio Albanese, Riccardo Milani, Aldo, Giovanni e Giacomo, Abel Ferrara ed Emma Marrone. Filming Italy - Los Angeles 2023, dedicato alla memoria di Gina Lollobrigida, propone un programma di oltre 60 titoli, tra film, serie TV, docufilm inediti e non inediti, cortometraggi. Il Festival si terrà per metà in modalità live e per metà in modalità digitale (sulla piattaforma streaming MyMovies.it). (ANSA).