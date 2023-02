Naufragio migranti: Ue, nessuna proposta su missione navale

(ANSA) - BRUXELLES, 27 FEB - Sul tavolo non vi è "nessuna proposta di una missione navale europea" per il salvataggio dei migranti. Lo ha chiarito un portavoce della Commissione Europea nel corso del briefing quotidiano. "Ciò che è accaduto sulle coste italiane è un'altra tragedia e i nostri pensieri vanno ai famigliari dei migranti che hanno perso la vita: siamo in contatto con autorità italiane e l'agenzia Frontex ha dato sostegno e assistenza. La migrazione è una sfida comune e dobbiamo affrontarla insieme ed è quello che stiamo facendo, da una parte c'è il lavoro sul patto e poi misure concrete operazionali", ha aggiunto. (ANSA).