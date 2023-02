Il premier britannico Rishi Sunak e la presidente della Comissione europea Ursula von der Leyen si incontrano alle 12 (le 13 in Italia) a Windsor per l'attesa formalizzazione di un accordo sulla revisione del Protocollo per l'Irlanda del Nord, l'intesa post-Brexit fra Londra e Bruxelles. Ne dà notizia la Bbc.