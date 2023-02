Australia: 350.000 partecipanti al festival multiculturale

(ANSA) - SYDNEY, 27 FEB - Grande affluenza di pubblico nella capitale di Australia Canberra per il Multicultural Festival, uno dei più importanti festival dedicati alla variopinta diversità culturale in Australia. L'evento ha visto tra il 17 ed il 19 febbraio la partecipazione di circa 350.000 persone. Vi sono stati coinvolti più di 350 gruppi comunitari, 70 missioni diplomatiche e dozzine di imprese locali e nazionali.

All'inaugurazione ha partecipato anche l'Ambasciatore italiano Paolo Crudele, che ha poi visitato lo stand italiano all'interno del padiglione dell'Unione Europea ed assistito allo spettacolo degli Sbandieratori di San Gemini, la cui apprezzatissima presenza è stata coordinata dal Comites di Canberra, ente rappresentativo delle associazioni italiane attive nella città, e dall'Ambasciata italiana. Lo stand gestito dall'Enit e dall'Ambasciata ha offerto al pubblico informazioni e ispirazioni sull'Italia, uno tra i Paesi più visitati dagli australiani, nonché' un angolo Vr per viaggi virtuali nel Bel Paese e un focus sul torneo di golf RyderCup 2023, che per la prima volta nella sua storia quasi centenaria si svolgerà in Italia, a Roma, dal 29 settembre al 1° ottobre 2023. (ANSA).