Tajani, bene Mattarella, nostre coste sono frontiera Ue

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Ha ragione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a voler convincere gli europei che 7 mila chilometri di coste italiane sono la frontiera esterna dell'Ue e non vogliamo più assistere a drammi come quelli di oggi: decine di morti vittime dello sfruttamento di criminali che incassano migliaia di euro per imbarcare le persone". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite a Mezz'ora in più su Rai Tre. (ANSA).