Il presidente russo, Vladimir Putin, ha telefonato al leader turco, Recep Tayyip Erdogan, per fargli gli auguri di compleanno, e per l'occasione lo ha ringraziato "per il suo contributo personale nel rafforzare le relazioni bilaterali" fra Ankara e Mosca, dicendosi "fiducioso sullo sviluppo di nuovi progetti congiunti". Lo rivela il Cremlino, citato dall'agenzia Tass.