Israele-palestinesi, impegno comune per fermare escalation

(ANSA) - TEL AVIV, 26 FEB - Israeliani e palestinesi si sono impegnati "a ridurre l'escalation sul campo e a prevenire ulteriori violenze". Questo quanto emerso dal vertice di Aqaba (Giordania) dove le due parti si sono incontrate insieme ad egiziani e giordani su pressione degli Usa. Tutte le parti - ha reso noto la Petra - hanno sottolineato "l'importanza di preservare lo status quo storico dei Luoghi santi a Gerusalemme". Israele e i palestinesi si sono dichiarati disponibili "ad un'azione immediata per fermare misure unilaterali per un periodo di tre-sei mesi e da parte di Israele ad interrompere qualsiasi nuovo insediamento per sei mesi".

