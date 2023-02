Congo: presidente Tshisekedi chiede sanzioni contro Ruanda

(ANSA) - NAIROBI, 26 FEB - Il presidente della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), Felix Tshisekedi, ha chiesto agli stati membri della Comunità dell'Africa Centrale (Eccas) di applicare sanzioni contro il Ruanda, accusati di sostenere i ribelli del M23 nelle regioni orientali del paese.

In una riunione di sabato, tenutasi a Kinshasa, l'Eccas, i cui membri sono Gabon, Rdc, Congo, Burundi, Ruanda, Camerun, Ciad, Sao Tomé e Principe, Guinea Equatoriale, Angola e lo stesso Ruanda, hanno condannato le azioni rivoltose del M23 senza però citare la responsabilità di Kigali.

Nel comunicato a margine dell'incontro, i partecipanti hanno incoraggiato il presidente angolano Joao Lourenco, uno dei pacificatori della crisi congolese a "continuare i suoi sforzi" nonostante "il costante deterioramento della situazione" nel Kivu Nord e hanno "invitato le autorità della Rdc e del Ruanda a dare priorità ai mezzi pacifici per risolvere le loro divergenze", come riporta l'agenzia Afp. (ANSA).