Cisgiordania: due israeliani uccisi in attentato

Due israeliani sono stati uccisi in un attentato terroristico in Cisgiordania non distante da Nablus. Secondo il portavoce militare "un terrorista palestinese ha aperto il fuoco verso un veicolo israeliano". La sparatoria è avvenuta mentre ad Aqaba, in Giordania, sono in corso colloqui tra israeliani e palestinesi, con egiziani e giordani, su pressione Usa per allentare le tensioni.

Erano due fratelli gli israeliani uccisi. I responsabili del vicino insediamento ebraico Har Brachà li hanno identificati in Hillel (21) e Yagal (22) Yaniv. Entrambi studiavano nel collegio rabbinico locale. Uno aveva appena terminato il servizio di leva, mentre l'altro stava per iniziarlo.

Nel frattempo - riferisce la agenzia di stampa palestinese Wafa - gruppi di coloni hanno compiuto attacchi contro proprietà di palestinesi. Danni materiali sono stati registrati, secondo la Wafa, a Huwara, Burin e Qaryut. Un contadino palestinese è rimasto ferito, secondo l'agenzia. L'esercito israeliano - che nella zona di Nablus è ancora impegnato nelle ricerche degli attentatori - non ha ancora commentato queste informazioni.