Brexit: von der Leyen domani a Londra da Sunak

(ANSA) - BRUXELLES, 26 FEB - "Oggi la Presidente della commissione europea Ursula von der Leyen e il Primo Ministro del Regno Unito Rishi Sunak hanno concordato di continuare a lavorare di persona per trovare soluzioni pratiche e condivise per la serie di sfide complesse legate al Protocollo sull'Irlanda e sull'Irlanda del Nord. La Presidente von der Leyen incontrerà quindi il Primo Ministro nel Regno Unito domani". Così in una dichiarazione congiunta viene annunciato il dialogo ai massimi livelli tra Ue e Regno Unito per un'accordo sul Protocollo che regola questioni doganali e di immigrazione tra Irlanda del Nord e Regno Unito. (ANSA).