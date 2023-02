Brasile: Lula si sottopone ad alcuni esami medici

(ANSA) - SAN PAOLO, 26 FEB - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva (Pt) nel fine settimana si è sottoposto ad alcuni esami presso l'ospedale Sírio Libanese di Brasilia. Lo riporta l'online del Correio Brazieliense.

Lula ha raggiunto il nosocomio ieri intorno alle 8,30 ed è stato dimesso in mattinata, dopo una risonanza magnetica alla colonna vertebrale e ad un'anca, entrambe esami già programmati.

Secondo l'ufficio del portavoce del presidente, gli esami fanno parte del monitoraggio del ciclo di fisioterapia che Lula sta attualmente seguendo.

L'anno scorso, il presidente era stato ricoverato all'ospedale Sirio-Libanese di San Paolo, per curare una leucoplachia alla gola. In quell'occasione si sottopose ad una serie di test dai quali era emersa una completa guarigione dal cancro di cui aveva sofferto nel 2011. (ANSA).