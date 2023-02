Berlino, scetticismo su piano di pace cinese per l'Ucraina

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha espresso scetticismo e preoccupazione verso la proposta di Pechino per un cessate il fuoco in Ucraina, mentre sembra che la Cina stia pianificando di consegnare armamenti alla Russia: alle parole devono seguire i fatti, ha detto in un'intervista all'emittente pubblica tedesca Deutschlandfunk.

"Quando sento notizie - e non so se siano vere - secondo cui la Cina potrebbe pianificare di fornire droni kamikaze alla Russia presentando allo stesso tempo un piano di pace, allora suggerisco di giudicare la Cina dalle sue azioni e non le sue parole", ha affermato Pistorius. (ANSA).