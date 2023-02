Attentato a Nablus in Cisgiordania, uccisi due fratelli israeliani

Due fratelli israeliani sono stati uccisi oggi in un attentato palestinese presso Nablus. I responsabili del vicino insediamento ebraico Har Brachà li hanno identificati in Hillel (21) e Yagal (22) Yaniv. Entrambi studiavano nel collegio rabbinico locale. Uno aveva appena terminato il servizio di leva, mentre l'altro stava per iniziarlo. Nel frattempo - riferisce la agenzia di stampa palestinese Wafa - gruppi di coloni hanno compiuto attacchi contro proprietà di palestinesi. Danni materiali sono stati registrati, secondo la Wafa, a Huwara, Burin e Qaryut. Un contadino palestinese è rimasto ferito, secondo l'agenzia. L'esercito israeliano - che nella zona di Nablus è ancora impegnato nelle ricerche degli attentatori - non ha ancora commentato queste informazioni.