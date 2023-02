Podolyak, il piano di pace della Cina è irrealistico

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Il consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podolyak ha respinto il piano della Cina di porre fine al conflitto definendolo irrealistico.

"Se si pretende di essere un attore globale, non si offre un piano irrealistico. Non si scommette su un aggressore che ha violato la legge internazionale e che perderà la guerra. Non è lungimirante. Cina, la finestra di opportunità non è infinita".

ha scritto in un tweet. (ANSA).