Iran valuta internet senza limiti a turisti, proteste sui social

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Il ministero iraniano delle comunicazioni sta ideando un piano per fornire accesso illimitato a Internet ai visitatori stranieri per incoraggiare il turismo. Lo scrive Iran International precisando che in un'intervista a Miras-e Arya, un sito di notizie gestito dal governo dedicato al patrimonio culturale e alle notizie sul turismo, il ministro delle comunicazioni, Isa Zare'i, ha affermato che il blocco di WhatsApp e Instagram in Iran ha creato "piccole difficoltà" a stranieri turisti e che il suo ministero sta progettando schede sim speciali da utilizzare per poter avere un accesso migliore e più facile a tali piattaforme.

Molti sui social media hanno reagito con rabbia alle osservazioni del ministro e hanno affermato che il popolo iraniano ha pari diritto ad avere libero accesso alle piattaforme dei social media e ai siti web che desidera utilizzare.

"È vero che un turista, in qualsiasi parte del mondo, deve essere rispettato dal paese ospitante, ma è una discriminazione e diventa un apartheid se vengono fornite speciali sim card solo ai turisti per avere accesso a Internet quando le persone di quel paese ne sono private", ha twittato un utente, mentre un altro ha sottolineato che l'emissione di tali sim card incoraggerebbe il mercato nero. (ANSA).