Biden, l'Ucraina per ora non ha bisogno di F16

(ANSA) - WASHINGTON, 25 FEB - "L'Ucraina per ora non ha bisogno dei jet F16". Lo ha detto Joe Biden in un'intervista esclusiva a Abc news.

"Per il momento lo escludo", ha detto Biden a proposito dell'ipotesi di inviare jet da combattimento a Kiev. Rispondendo ad una domanda se questo significhi "mai", il presidente americano ha risposto che "non è possibile stabilire esattamente di che cosa avrà bisogno l'Ucraina per difendersi in futuro".

"Ma al momento, secondo le valutazioni del nostro esercito, non c'è nessuna ragione per inviare gli F16". (ANSA).