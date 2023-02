Zelensky, un minuto di silenzio per le vittime

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta tenendo un discorso per celebrare un anno della guerra, nella piazza Santa Sofia di Kiev, ed ha chiesto un minuto di silenzio per commemorare "gli eroi" che combattono per resistere all'invasione russa. "Gloria a tutti quelli che stanno combattendo adesso", ha affermato.

"Il vostro sforzo rende più vicina la vittoria, e decide se l'Ucraina esisterà", ha detto. (ANSA).