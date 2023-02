Zelensky, 'l'Ucraina ha ispirato e unito il mondo'

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "LUcraina ha ispirato e unito il mondo" e "non si fermerà fino a quando gli assassini non saranno assicurati alla giustizia: lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr in un discorso trasmesso sui social in occasione del primo anniversario dell'invasione russa.

"Il mondo ha visto di cosa è capace l'Ucraina. Sono i nuovi eroi. I difensori di Kiev, i difensori dell'Azovstal. Le imprese realizzate da intere città. Karkhiv, Chernihiv, Mariupol, Kherson, Mykholaiv, Gostomel, Volnovalka, Bucha, Irpin, Okhtyrka: città eroiche. Le capitali dell'invincibilità", ha detto Zelensky. (ANSA).