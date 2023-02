Zalensky, 'un anno di dolore, ma 2023 sarà anno vittoria'

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Il 24 febbraio (2022) milioni di noi hanno fatto una scelta: non una bandiera bianca ma una blu e gialla. Non fuggire, ma affrontare. Resistendo e combattendo. E' stato un anno di dolore, di lacrime, di fede e di unità. E durante quest'anno siamo rimasti invincibili. E sappiamo che il 2023 sarà l'anno della nostra vittoria!": lo ha scritto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky sul suo account Twitter per l'anniversario dell'invasione russa del suo Paese.

Zelensky ha accompagnato il suo messaggio con un video, montato, di immagini di quest'anno di guerra. (ANSA).