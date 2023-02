Usa, 'non vogliamo un conflitto con la Russia'

(ANSA) - MOSCA, 24 FEB - "Non vogliamo un conflitto con la Russia, vogliamo solo che la Russia lasci l'Ucraina". Lo ha detto il sottosegretario di Stato americano Victoria Nuland in un'intervista all'agenzia russa Tass, rispondendo a una domanda sulla possibilità di una Terza guerra mondiale.

Gli Usa sono pronti a riprendere "domani" i negoziati con la Russia sull'applicazione del trattato New Start per la limitazione delle armi nucleari, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la sua sospensione, ma non l'abbandono, ha inoltre detto Nuland. "Siamo pronti a farlo da domani - ha aggiunto - se la Federazione russa è pronta, e siamo anche pronti a permettere ispezioni" .

Gli Stati Uniti sono favorevoli a negoziati per risolvere il conflitto ucraino solo a partire dalla richiesta di una "pace giusta" avanzata nel piano in 10 punti proposto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha quindi affermato, aggiungendo che "se i negoziati di pace dovessero cominciare sulla base della formula di una 'pace giusta' avanzata dagli ucraini, ovviamente li sosterremmo". (ANSA).