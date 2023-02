Perù: giudice Usa sospende estrazione ex presidente Toledo

Un tribunale della California ha sospeso temporaneamente il processo di estradizione in Perù, approvato dalla giustizia degli Stati Uniti, dell'ex presidente Alejandro Toledo, accusato dei reati di collusione e riciclaggio.

Al riguardo il giudice Laurel Beeler della Corte del distretto settentrionale della California, scrive oggi il quotidiano Republica, ha temporaneamente sospeso ieri per sette giorni il processo di estradizione di Toledo, già approvato dal Dipartimento di Stato.

Il magistrato ha peraltro condizionato la misura alla presentazione da parte dell'ex capo dello stato peruviano, che è accusato di aver ricevuto una tangente di 31 milioni di dollari dalla società di costruzioni brasiliana Odebrecht, di una specifica istanza al tribunale dove è in esame, in una udienza fissata per il 6 marzo, un suo ricorso di 'habeas corpus' per irregolarità nel processo di estradizione. La giustizia peruviana attende il ritorno in patria di Toledo che deve essere processato per presunte irregolarità finanziarie negli appalti per i tratti 2 e 3 dell'Autostrada Interoceanica avvenute sotto la sua presidenza (2001-2006).