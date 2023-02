Israele: Ehud Barak, Paese sta scivolando verso 'dittatura'

(ANSA) - TEL AVIV, 24 FEB - L'ex premier Ehud Barak ha ammonito che Israele è un passo dallo scivolare "in una dittatura" a causa della riforma giudiziaria del governo di Benyamin Netanyahu. Ed ha subito aggiunto che in questo caso le persone sarebbero costrette a rifiutare gli ordini di "un regime illegittimo". Barak ha spiegato che il Paese sta affrontando "la più grave" crisi nazionale sin dalla guerra di indipendenza del 1948 e che ora rischia di divenire "una dittatura di fatto" se il governo di Netanyahu riuscirà a imporre la riforma giudiziaria.

Dello stesso tenore una lettera aperta firmata da oltre 100 riservisti e soldati della Divisione dell'intelligence militare per le operazioni. Oltre a protestare contro la riforma giudiziaria hanno annunciato che smetteranno di presentarsi in servizio se il governo dovesse completare i suoi piani. (ANSA).