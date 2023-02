India, chiusa in casa con figlio da 3 anni per timore Covid

La Polizia di Gurgaon, la città satellite di Delhi, ha liberato ieri una donna che da tre anni si era barricata in casa e aveva in pratica sequestrato il figlio di dieci anni per paura del Covid.

Gli agenti sono intervenuti su richiesta del padre del bambino, che si è rivolto al Dipartimento per la protezione dell'infanzia denunciando che la moglie non mandava più a scuola il figlio e non gli consentiva di vederlo.

Sui media sono apparsi sconvolgenti immagini dell'abitazione, un appartamento in un condominio di lusso, diventato un inquietante rifugio dove regnavano disordine, spazzatura, sporcizia, e con provviste stipate lungo i muri. Gli agenti hanno riferito che la donna era in stato di panico e convinta che il figlio sarebbe morto se fosse uscito.