Epidemia di dengue, in Perù decretato lo stato di emergenza

Il ministero della Salute peruviano ha decretato lo stato di emergenza sanitaria per 90 giorni in 59 distretti di 13 regioni a causa di un'epidemia di dengue che quest'anno ha già provocato 16 morti. Il provvedimento era stato prospettato dal governo la settimana scorsa, ma è divenuto effettivo solo ieri con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 'El Peruano'. Il decreto, ha sottolineato il ministero, "ha lo scopo di intensificare e accelerare gli interventi di controllo nella popolazione di fronte a molteplici focolai di questa malattia che comporta un alto rischio di morte". Le regioni indicate si trovano nel nord, centro e sud-est del paese.

Il Centro nazionale per l'epidemiologia, la prevenzione e il controllo delle malattie ha indicato che finora nelle regioni a nord, centro e sud-est del paese sono stati registrati quest'anno 11.585 casi di dengue e 16 decessi (di cui 12 già confermati e quattro sotto analisi). Nel 2022 il Perù ha registrato oltre 72.000 casi di dengue che hanno comportato 84 morti.