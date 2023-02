Casa Bianca, alle 15 meeting virtuale del G7 con Zelensky

(ANSA) - WASHINGTON, 23 FEB - Joe Biden avrà un incontro virtuale con i leader del G7 e il presidente Volodymyr Zelensky domani alle 9 ora locale, le 15 in Italia, in occasione del primo anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

Durante l'incontro, aggiunge la nota, il presidente Biden e gli altri leader del G7 ribadiranno l'impegno a "continuare a coordinare gli sforzi per sostenere l'Ucraina e far pagare alla Russia i costi di questa guerra" (ANSA).