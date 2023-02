Berlino: rottame carro armato davanti ad ambasciata Russia

(ANSA) - BERLINO, 24 FEB - Un carro armato russo T-72 distrutto in Ucraina è stato posto stanotte davanti all'ambasciata della Russia a Berlino. Si tratta di un'installazione artistica in solidarietà con Kiev. Il carro armato era stato distrutto a marzo da una mina anticarro, nella battaglia per la capitale ucraina, vicino a Bucha.

L'installazione è opera del direttore di museo e giornalista Enno Lenze e dello scrittore ed editore Wieland Giebel. A vedere l'opera si è oggi presentato anche l'ambasciatore ucraino in Germania, Oleksii Makeiev.

"Abbiamo messo i rottami dei russi davanti alla loro ambasciata", ora il carro non si può più "utilizzare per omicidi e attacchi all'Ucraina", ha scritto su Twitter lo stesso Wieland Giebel.

Come riporta Ntv, l'autorizzazione per sistemare il mezzo era stata chiesta già mesi fa, ma è stata a lungo negata dalle autorità berlinesi. I promotori dell'iniziativa hanno però fatto diversi ricorsi. Ora, proprio a un anno esatto dall'invasione dell'Ucraina, il carro si trova tra le due carreggiate della celebre Unter den Linden berlinese, davanti all'ambasciata russa, rivolto verso l'edificio. Dall'inizio della guerra, l'area di fronte alla sede diplomatica russa è luogo di proteste in sostegno di Kiev.