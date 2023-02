Razzi dalla Striscia di Gaza verso Israele, intercettati

(ANSA) - GAZA, 23 FEB - Diversi razzi sono stati lanciati prima dell'alba dalla Striscia di Gaza verso Israele, secondo l'esercito israeliano e testimoni da parte palestinese.

In tutto sono stati lanciati sei razzi, ha detto l'esercito israeliano in un comunicato, cinque dei quali sono stati intercettati dal suo sistema di difesa aerea mentre uno è caduto in una zona disabitata.

Testimoni dalla parte palestinese hanno detto di aver visto almeno otto razzi lanciati. (ANSA).