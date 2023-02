Quinta edizione dell'Italian Food and Beverage a Singapore

La Camera di Commercio Italiana a Singapore ha presentato la quinta edizione dell'Italian Food and Beverage in Singapore (IFBS).

L'iniziativa organizzata dalla Camera nazionale in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane in Asia, vedrà la partecipazione di oltre trenta aziende italiane e cento importatori e distributori da 13 Paesi della Regione.

Italian Food and Beverage in Singapore (IFBS) è l'unica fiera completamente focalizzata sui prodotti agroalimentari Italiani nel Sud Est Asiatico.

Singapore, grazie al suo reddito pro-capite tra i più alti al mondo, una forte presenza di comunità internazionale, e la necessità di importare oltre il 90% del cibo consumato, rappresenta uno dei principali mercati in Asia per il settore agroalimentare italiano.

Nonostante una popolazione poco superiore ai 5 milioni, la spinta derivante dal mercato turistico e dei viaggi d'affari, rende Singapore un mercato interessante ben oltre i numeri della popolazione residente, come del resto l'intera area..

Nella fase post covid, la spinta delle economie dei Paesi emergenti e la riapertura al Turismo in nazioni come Filippine, Indonesia, Thailandia e Singapore rappresenta una importante opportunità per le aziende italiane che lavorano nel settore del food service. (ANSA).