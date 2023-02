Nord Irlanda: tre arrestati per tentato omicidio di agente

(ANSA) - LONDRA, 23 FEB - Sono stati arrestati tre uomini in Irlanda del Nord con l'accusa di tentato omicidio per il ferimento ieri sera di un agente di polizia fuori servizio a Omagh nella contea di Tyrone. Lo ha comunicato la polizia locale, che ha rivelato l'identità del funzionario ricoverato in condizioni "critiche ma stabili": si tratta dell''ispettore capo John Caldwell. (ANSA).