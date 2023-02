Mosca, un caccia russo si è schiantato in regione Belgorod

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Un aereo militare russo si è schiantato nella regione russa di Belgorod, ha dichiarato il governatore regionale, Vyacheslav Gladkov, sul suo canale Telegram, citato dalla Tass.

"Un aereo del ministero della Difesa è precipitato nel distretto urbano di Valuyki. Una squadra investigativa e il personale del ministero delle Emergenze stanno lavorando sulla scena", ha affermato il governatore. Il pilota è riuscito ad eiettarsi. Le sue condizioni sono in corso di accertamento", hanno dichiarato gli ambienti della difesa. Il pilota è riuscito a ad attivare il meccanismo di espulsione del sedile dall'abitacolo e a mettersi in salvo con il paracadute e "le sue condizioni sono in corso di accertamento", hanno dichiarato gli ambienti della Difesa. (ANSA).