Lettonia: Parlamento approva mozione per isolamento Russia

(ANSA) - VILNIUS, 23 FEB - Nella giornata di oggi, il Parlamento lettone (Saeima) ha votato una mozione presentata dalla Commissione Affari Esteri in cui vengono condannati i crimini della Russia - nei confronti della quale si chiede un completo isolamento - e si afferma la possibilità di dichiarare la Bielorussia e l'Iran complici delle violazioni del diritto internazionale operate dalla Russia.

La mozione è stata approvata all'unanimità dai 78 deputati partecipanti alla votazione. Solamente i deputati del movimento "Per la stabilità!" non hanno partecipato al voto.

Nel testo della mozione, il Parlamento ha ricordato la necessità di una "più ferma condanna della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale" e ha chiesto alla Russia di cessare immediatamente tutte le operazioni militari in Ucraina e di ritirare "tutte le forze dall'intero territorio riconosciuto dell'Ucraina" senza alcuna condizione".

Nel testo si invita, inoltre, la comunità euro-atlantica e i suoi partner ad attuare "un completo isolamento internazionale della Russia, anche per quanto riguarda la partecipazione a organizzazioni e organismi internazionali come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite".

Nel documento viene quindi richiesta la creazione di un tribunale internazionale ad hoc per indagare sui crimini commessi durante l'invasione russa dell'Ucraina e assicurare i colpevoli alla giustizia. (ANSA).