Filorussi, 4 morti e 12 feriti in bombardamento ucraino

(ANSA) - MOSCA, 23 FEB - Sono quattro le persone uccise e 12 quelle rimaste ferite oggi in un bombardamento delle forze ucraine su Donetsk, nell'est del Paese. Lo riferiscono le autorità locali dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, citate dall'agenzia Ria Novosti. Il bombardamento ha colpito il distretto di Petrovsky. In precedenza il ministero locale per le situazioni d'emergenza aveva detto che tre degli uccisi erano operatori del servizio di ambulanze. (ANSA).