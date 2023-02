Allerta bufera neve a Los Angeles, prima volta in oltre 30 anni

(ANSA) - NEW YORK, 23 FEB - Per la prima volta dal 1989 nelle contee di Los Angeles e Ventura è stata annunciata l'allerta per una bufera di neve. Si tratta di un evento eccezionale per questa parte della California. Lo riferisce la Cnn.

In tutti gli Stati Uniti l'allarme meteo per i prossimi giorni riguarda oltre 60 milioni di residenti, concentrati per lo più nel Midwest. Circa 850 mila abitazioni sono rimaste al buio a causa della pioggia che si è congelata danneggiando le linee elettriche. La neve ha superato il metro in Wyoming, in Montana i 90 cm. In Minnesota si sono verificati oltre 160 incidenti stradali a causa del ghiaccio. Tra mercoledì e giovedì sono stati cancellati circa 2.300 voli.

Sulla costa sudorientale, invece, si registrano temperature che di solito si verificano a primavera inoltrata. Secondo il servizio meteo a febbraio è stato raggiungo il record ad Atlanta, Tupelo, Chattanooga, Columbus, tra le altre. (ANSA).