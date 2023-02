Accordo di collaborazione tra ANSA e l'agenzia mauritana AMI

Prosegue per ANSA l'allargamento della rete di collaborazioni internazionali con le maggiori agenzie di informazione del mondo: una nuova partnership è stata siglata in modalità virtuale con l'agenzia mauritana AMI.

L'intesa prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti e la possibilità di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

L'Ambasciatore italiano in Marocco e Mauritania Armando Barucco, presente alla firma dell'accordo in collegamento video, ha sottolineato come l'intesa rappresenti un grande passo avanti tra i due Paesi: "Questo è un momento cruciale nella storia delle relazioni tra Mauritania e Italia. Fin dal mio insediamento ho lavorato allo sviluppo delle relazioni tra i nostri due Paesi; consideriamo la Mauritania un partner importante nella regione, anche per il ruolo fondamentale che gioca nella stabilità dell'area, ed è necessaria una forte cooperazione tra le due agenzie di stampa ANSA e AMI, anche nell'ambito della collaborazione tra Roma e Nouakchott", ha affermato.

"L'informazione è vitale e l'accordo firmato oggi promuove le relazioni tra Mauritania e Italia. Come Ambasciata siamo pronti a supportare questa cooperazione che riteniamo decisamente molto importante", ha commentato da parte sua l'Ambasciatrice della Mauritania in Italia Zeineb Ely Salem, presente alla firma nella sede ANSA di Roma.

Il direttore generale dell'AMI Mohamed Fall Oumeir Beye ha sottolineato che l'intesa è la prima di questo tipo tra l'Agence Mauritanienne d'information e l'ANSA: "Ciò consentirà a entrambe le agenzie di stampa di beneficiare dell'esperienza reciproca nei rispettivi campi di lavoro; grazie a questo accordo, entrambe le parti potranno beneficiare dei servizi di informazione forniti da ciascun partner nei rispettivi Paesi e nelle altre zone geografiche coperte dai loro giornalisti". Il direttore generale ha poi aggiunto che l'accordo consente all'AMI e all'ANSA di "sviluppare progetti per sostenere aziende e istituzioni di entrambi i Paesi nelle loro attività di comunicazione.

L'intesa è in linea con la stretta collaborazione e i partenariati esistenti tra la Mauritania e l'Italia, sia a livello bilaterale che nel quadro della cooperazione tra il nostro Paese e gli ambiti in cui l'Italia svolge un ruolo di primo piano, come l'Unione Europea, il Dialogo 5+5, l'Alleanza del Sahel".

"Sono felice di firmare questo accordo attraverso il quale avvieremo lo scambio di news sull'Italia e sulla Mauritania che contribuirà al miglioramento della conoscenza reciproca dei due Paesi", ha detto l'Amministratore delegato dell'ANSA, Stefano De Alessandri, che ha aggiunto: "Considero questo accordo l'importante punto di partenza di una fattiva collaborazione che spero si concretizzerà presto anche in progetti di comunicazione a supporto di aziende ed istituzioni dei due Paesi".