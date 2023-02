Zelenska, Onu crei tribunale speciale per crimini Russia

"Il genocidio in una nazione significa che nessun paese puo' vivere in pace. Quando la Russia colpisce l'Ucraina, e' un attacco ai principi dei diritti umani.

Noi non stiamo solo combattendo per il nostro paese, ma per i diritti umani, del nostro popolo e di tutti quanti voi". Lo ha detto la first lady ucraina Olena Zelenska in un video messaggio ad un evento organizzato a Kiev all'Onu in occasione dell'anniversario dell'invasione russa.

"Abbiamo chiesto all'Onu di istituire un tribunale speciale per i crimini di aggressione della Russia - ha aggiunto - serve a tutti perche' questo non si ripeta mai piu'".