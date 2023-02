Usa restituiscono 77 reperti antichi allo Yemen

(ANSA) - WASHINGTON, 21 FEB - Gli Stati Uniti hanno restituito allo Yemen 77 reperti antichi trafugati. Lo hanno annunciato le autorità americane.

Tra gli oggetti ci sono "64 teste di scolpite nella pietra, 11 pagine manoscritte del Corano, una ciotola di bronzo incisa e una stele funeraria delle culture tribali Main degli altopiani dello Yemen nordoccidentale, risalente al I secolo a.C.", si legge in una nota del procuratore federale di New York, Breon Peace, che da anni sta portando avanti una vasta campagna per restituire i reperti trafugati in tutto il mondo e conservati nei musei e nelle gallerie della città: dal 2020 al 2021 sono stati restituiti circa 700 pezzi a 14 Paesi, tra cui Cambogia, India, Pakistan, Egitto, Iraq, Grecia e Italia.

L'ambasciatore yemenita negli Usa, Mohammad Al-Hadhrami.negli Stati Uniti, ha espresso la sua "profonda gratitudine" al governo di Washington spiegando che "temporaneamente" i reperti saranno conservati in un museo della capitale americana un attesa del trasferimento in Yemen. (ANSA).