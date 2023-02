Troppo caldo in Canada, a rischio pista pattinaggio da record

(ANSA) - OTTAWA, 22 FEB - L'iconico Rideau Canal Skateway della capitale canadese, la più grande pista all'aperto del mondo e patrimonio dell'Unesco, potrebbe non aprire quest'inverno per la prima volta in cinquant'anni, a causa della mancanza di ghiaccio.

Ottawa è alle prese con il suo terzo inverno più caldo mai registrato, secondo Environment Canada, con temperature che oscillano appena sotto lo zero per gran parte di dicembre e gennaio. E ora è previsto che salgano ulteriormente. Sebbene i manager della struttura rimangano ottimisti, molti temono che lo Skateway potrebbe non aprire affatto quest'anno.

(ANSA).