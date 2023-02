Nasa annuncia il rinvio di 24 ore del lancio di un razzo Space X

(ANSA) - WASHINGTON, 21 FEB - La Nasa ha annunciato il rinvio di 24 ore del lancio di un razzo Falcon 9 di Space X, inizialmente previsto per domenica, e che dovrà inviare tre astronauti e un cosmonauta alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Gli astronauti americani Stephen Bowen e Warren Hoburg, il cosmonauta russo Andrey Fedyaev e l'emiratino Sultan al-Neyadi dovevano decollare dal Kennedy Space Center in Florida domenica alle 2:07 ora locale, le 6 di mattina in Italia ma dovranno aspettare fino all'1:45 di lunedì, ha annunciato la Nasa. I 5 astronauti e il cosmonauta trascorreranno sei mesi in orbita a bordo della ISS. "Siamo un po' indietro. E quindi abbiamo bisogno di un po' più di tempo", ha spiegato il capo del programma, Steve Stich. (ANSA).