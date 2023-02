India: Meloni in visita ufficiale il 2 marzo

Il quotidiano in lingua inglese The Hindu conferma la visita di Giorgia Meloni in India, già annunciata da altri media indiani nei giorni scorsi. La premier è attesa a Delhi per il 2 di marzo, giorno in cui, secondo The Hindu, parteciperà come ospite d'onore al Raisina Dialogue, l'incontro annuale sui temi di geopolitica promosso dal Ministero degli Esteri indiano e dal think thank Orf, Observer Research Foundation.

Citando una fonte diplomatica anonima, The Hindu anticipa che durante la visita potrebbe essere annunciato un "patto bilaterale di cooperazione sulla difesa tra i due Paesi. Accordo che, al più tardi, sarà siglato durante la prossima visita di Meloni, il prossimo settembre, in occasione del summit del G20, di cui l'India ha la presidenza".

Meloni, scrive ancora The Hindu, incontrerà il premier Narendra Modi, tre mesi dopo il loro primo meeting a latere del G20 di Bali. L'Hindu riferisce anche di un incontro la settimana scorsa, nel corso della manifestazione Aero India di Bengalore tra il ministro indiano alla Difesa Rajnath Singh e il sottosegretario Matteo Perego Di Cremnago. Meloni sarà il terzo Presidente del consiglio italiano a visitare l'India dopo Paolo Gentiloni nel 2017 e Giuseppe Conte nel 2018.

"Gli ultimi anni hanno visto uno sforzo continuo di entrambi i Paesi per buttare alle spalle i fantasmi dello scandalo Augusta Westland e Leonardo e per concentrarsi sulla strategia del make-in-India per la quale molte aziende italiane si propongono come partner", ha commentato Anil Wadhwa, ex ambasciatore indiano in Italia.