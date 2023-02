Cisgiordania: 10 palestinesi uccisi in scontri con Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 22 FEB - E' di 10 il nuovo bilancio dei palestinesi uccisi in scontri armati con l'esercito israeliano durante un'operazione militare a Nablus in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere il ministero della Sanità locale, citato dalla Wafa, secondo cui il numero dei feriti ha superato i 102 e di cui 7 sono in gravi condizioni.

L'operazione condotta dall'esercito israeliano oggi a Nablus e' stata ordinata ''per neutralizzare tre ricercati coinvolti in attacchi armati in Giudea-Samaria (Cisgiordania, ndr), i quali progettavano altri attacchi nell'immediato futuro''. Lo hanno riferito in un comunicato congiunto l'esercito israeliano e lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno.

Due dei ricercati - Hussam Assalim e Walid Dachil - militavano nella fazione locale di Nablus nota come 'Fossa dei Leoni'. Il terzo ricercato - Muhammad Ala' Fatah - era un membro della Jihad islamica. (ANSA).