Canada: 17 nuove tombe sospette in ex scuola per nativi

Continuano gli sforzi per far luce sullo scandalo riguardante gli abusi e le morti sospette nei collegi per gli indigeni in Canada. Almeno 17 tombe sospette non contrassegnate sono state rinvenute in una ex scuola residenziale nella Columbia britannica. A riferirlo la Canadianpress citando una First Nation (una comunità di indigeni) che ha pubblicato i risultati di una ricerca sulle tombe anonime individuate sul terreno dell'Alberni Indian Residential School, sull'isola di Vancouver. Ennesimo episodio di una scia di orrore che in due anni ha visto al ritrovamento dei resti di centinaia di bambini nativi, sepolti senza neanche un nome, e che riporta alla memoria la scoperta nel giugno 2021 di ben 751 tombe anonime vicino all'ex Marieval Indian Residential School nel Saskatchewan.

La Tseshaht, questo il nome della First Nation che ha lavorato 18 mesi per trovare tombe nell'ex istituto, ha anche affermato che interviste con sopravvissuti e documenti storici mostrano che 67 studenti morirono mentre erano nella scuola. I bambini di almeno 90 comunità che coprono più di 70 First Nation hanno frequentato questa istituzione, quando era operativa dal 1900 al 1973. (ANSA).