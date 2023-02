Borrell a Onu, Ue con Kiev finchè Russia non ritira truppe (2)

(ANSA) - NEW YORK, 22 FEB - "Lavoreremo per ritenere la Russia responsabile delle sue azioni e dei suoi crimini di guerra - ha aggiunto Borrell -. Come sappiamo per esperienza, non può esserci pace duratura senza responsabilità. Allo stesso tempo, continueremo a sostenere il desiderio dell'Ucraina di una pace giusta, in linea con la Carta Onu". (ANSA).