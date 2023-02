Ucraina, Cina: lavoreremo per promuovere dialogo e pace

(ANSA) - PECHINO, 21 FEB - La Cina è "molto preoccupata" per il conflitto in Ucraina che "si sta intensificando e sta anche andando fuori controllo", e chiede di "promuovere il dialogo".

Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri cinese Qin Gang.

"Continueremo a promuovere il dialogo di pace e lavoreremo con la comunità internazionale per questo, per affrontare le preoccupazioni di tutte le parti e per cercare la sicurezza comune", ha aggiunto il ministro durante una conferenza a Pechino.

Queste dichiarazioni arrivano dopo che lunedì il governo cinese ha negato di prendere in considerazione la fornitura di armi alla Russia per sostenere la sua offensiva in Ucraina, come ha invece affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken. Il capo della diplomazia europea Josep Borrell ha stimato che un'eventuale consegna di armi da parte della Cina a Mosca costituirebbe una "linea rossa" per l'Ue.

"Chiediamo ai paesi interessati di smetterla quanto prima di gettare benzina sul fuoco, di smetterla di incolpare la Cina e di smetterla di fare storie gridando 'oggi l'Ucraina, domani Taiwan'", ha sottolineato il ministro degli Esteri cinese in riferimento al territorio rivendicato da Pechino. (ANSA).