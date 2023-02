Turchia, bilancio delle vittime sisma sale a oltre 42mila

(ANSA) - ISTANBUL, 21 FEB - Sono almeno 42.310 le persone che hanno perso la vita in Turchia a causa del terremoto che ha colpito il sud est anatolico il 6 febbraio. Lo fa sapere l'agenzia per le emergenze e i disastri turca Afad, come riporta Anadolu.

Almeno 6 persone sono morte a causa di altri due terremoti, di magnitudo 6.4 e 5.8, che sono stati registrati ieri sera ad Hatay, una delle province più colpite già dal terremoto del 6 febbraio. (ANSA).