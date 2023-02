Putin, test sulle armi nucleari ma non le useremo per primi

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato il ministero della Difesa e Rosatom ad essere pronti per dei test sulle armi nucleari. "Non le useremo mai per primi, ma se lo faranno gli Stati Uniti dobbiamo essere pronti. Nessuno deve farsi illusioni: la parità strategica non deve essere infranta", ha detto Putin. (ANSA).